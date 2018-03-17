Maskeli soyguncular, perde mağazasını talan etti

Soygun geçtiğimiz hafta saat 07.20 sıralarında meydana geldi. Mecidiye Mahallesi'nde perde satışı yapan bir mağazaya gelen yüzleri maskeli ve şapkalı 4 soyguncu, minibüsle işyerinin önüne geldi. Kapıyı açarak hemen işe koyulan soyguncular, top halindeki perdeleri dakikalar içerisinde çalarak minibüse koydu.

100 bin lira değerindeki perdelerin çalınması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Soygun kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 4 soyguncu sabah saatlerinde içeriye giriyor. Hırsızlar, hızlı bir şekilde top halindeki perdeleri çalıyor. Çaldıkları perdeleri geldikleri araca yükleyen hırsızlar kaçıyor. Hırsızların yoldan geçen yaya ve araçlara aldırış etmeden rahat tavırlar sergilemesi dikkat çekti. Soyguncular ardından kaçarak uzaklaşıyor.

"Bunlar çete"

İşyeri sahibi Muhsin Polat hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini söyleyerek “3-4 dakika içinde 100 bin liralık perde çalmışlar.Televizyon, bilgisayarı da çalmışlar. Anadolu yakasında son 1 ayda 3 perdeci arkadaşımızın da dükkanları soyulmuş. Bunlar çete" diye konuştu.Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA