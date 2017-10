Masal bebek görebilmek için uzanacak yardım elini bekliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan ve 4 ay önce Masal adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya gelen Özdemirezeroğlu ailesine, doktorları tarafından bebeklerinin bir gözünün doğuştan görmediği, diğerinin ise "ameliyatla görme ihtimali olduğu" belirtildi.

Geçim sıkıntısı yaşayan ve maddi imkanları bebeklerinin ameliyatı için el vermeyen aile, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Anne Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu, yaptığı açıklamada, 4 aylık bebeği Masal'ın gözlerinin hiç görmediğini, birinin kornea nakli yapılması halinde görme ihtimalinin olduğunun söylendiğini ifade etti.

Masal'ın görme engelli olarak dünyaya geldiğini belirten anne Özdemirezeroğlu, yapılması gereken kornea nakli işleminin SGK tarafından karşılandığını, ancak bu işlemin sırayla yapıldığını belirtti. Önlerinde yaklaşık 5 bin kişi olduğunu ve bebeklerine sıranın ancak 3 yılda gelebileceğini söyleyen Özdemirezeroğlu, ancak Masal'ın gözünü bir yıl sonunda tamamen kaybedebileceğini dile getirdi.

Özdemirezeroğlu, "O yüzden şimdiden ameliyat olması gerektiğini söyledi doktorlar. Her doktor bebeklere kornea nakli yapmıyor. Mecburen özel hastanelerde yaptırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Masal'ın kısa sürede ameliyat olması gerektiği için kendilerinin de çabaladığını ancak maddi imkanlarının el vermediğini kaydeden Özdemirezeroğlu, Muğla Valiliğine resmi müracaatta bulunmak için de evraklarını hazırladıklarını söyledi.

Masal bebeğin görebilmesi için 30 bin liraya ihtiyaç var

Özdemirezeroğlu, şöyle konuştu:

"Kızımızın bir gözü görse Allahımıza şükredeceğiz. Bir an önce ameliyat parasını çıkarırsak İzmir'de ameliyatımızı yaptıracağız. Ameliyat özel hastanede yapılıyor. Ameliyat parası 30 bin lira istediler. Ameliyat sonrasında her hafta kontrol olması gerekiyor bunun için de her seferinde 500 lira lazım. Bunu karşılayacak durumumuz yok. Kızımızı Allah'a emanet ettik."

Özdemirezeroğlu, Masal'ın görmeyen gözüne protez takılma işleminin de estetik sayıldığı için SGK tarafından karşılanmadığına işaret ederek, bu konunun en azından çocuklar için SGK kapsamına alınmasını istediklerini bildirdi. Özdemirezeroğlu, "Kızımız gibi 45 çocuk daha var. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz." dedi.