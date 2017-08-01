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Marmaris'teki orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık 20 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı.

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Marmaristeki orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde, geçen perşembe sarp arazide başlayan ve 20 hektarlık orman alanının zarar gördüğü orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Temmuz perşembe günü İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerden itfaiye ekipleri ile orman işçilerinin müdahalesinin yanı sıra havadan 8 helikopter ve 4 uçağın çalışmasıyla söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı işçilerle, itfaiye ekipleri, yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili soğutma çalışmalarını bugün tamamladı.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Akın Ünler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangın söndürme ekiplerinin sahadan çekildiğini, bundan sonra fidan dikimi ve yeşillendirmek için çalışmaların başlayacağını söyledi.

Sarp arazideki yangının havadan ve karadan etkin bir mücadele sonucunda söndürüldüğü ifade eden Ünler, "Yangını tamamen kontrol altına alındıktan sonra 5 gün süren soğutma çalışmalarını tamamladık. Yaklaşık 20 hektarlık alanda etkili oldu yangın. Yanan alan en kısa sürede ağaçlandırılacak, yeşillendirilecek. Yangının çıkış nedeni insan kaynaklı görülüyor, bununla ilgili de adli kovuşturma devam ediyor." dedi.

Etiketler: Marmaris, orman yangını, 20 hektarlık ormanlık alan
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