  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Marmaris'te orman yangını

Marmaris ilçesinde çıkan yangına 2 helikopter, 8 arazöz ve 100 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

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Marmariste orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 2 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz ve 100 orman işçisi sevk edildi.

Yaklaşık 10 dönüm alanda etkisini sürdüren yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Öte yandan, çevre illerden de yangına müdahale için hava desteği istendiği öğrenildi. 

Etiketler: orman yangını, Muğla, Marmaris
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