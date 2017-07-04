Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında 50 dönüm alan zarar gördü.

Hisarönü Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında başlayan yangın, Datça yolu üzerindeki ormana sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine Marmaris İşletme Müdürlüğünden yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz, 5'er kişilik iki yer ekibi ve 80 orman işçisi sevk edildi.

Bölgedeki yerleşim yerlerine de sıçrama ihtimali bulunan yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülen yangında 50 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.