  • 30 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.59
    EURO 5.372
  • BIST 96520.07
    ALTIN 184.649
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Marmaris ve Dalaman'da orman yangınları

Marmaris ve Dalaman'da orman yangınları

Muğla Marmaris ve Dalaman'da çıkan orman yangınlarında 2,5 hektarlık alan kül oldu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Marmaris ve Dalamanda orman yangınları

Marmaris Çetibeli Mahallesi Kalbur Gediği mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Dalaman Dikmekavak Mahallesi Çaybaşı mevkisindeki yangın da havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, iki yangında toplam 2,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, orman yangını, Marmaris, Muğla, dalaman
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER