Marmaris 15 Temmuz gecesini unutamıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı otele FETÖ'nün suikast timinin saldırı düzenleyip polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit ettiği, çatışmaların yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Marmaris sakinlerinin hafızasında tazeliğini koruyor.

Darbecilere tepki gösteren Marmaris sakinleri, ülkenin bir daha böyle acı günleri yaşamamasını temenni ediyor.

Turizmci ve iş adamı Nadir Koyunbakan, 15 Temmuz gecesini Marmaris'te yaşadığını söyledi.

"FETÖ hainlerine dersini verdiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçede yaptığı çağrının tüm Türkiye'de karşılık bulmasıyla darbe girişiminin bastırıldığını belirten Koyunbakan, böylelikle Marmaris ve Türkiye'nin kazandığını vurguladı.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Koyunbakan, "Vatan için millet için kahramanca direndiler, FETÖ hainlerine dersini verdiler. Marmaris tarihte yerini aldı. Hepimiz sokağa çıktık. Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldık. İki şehit verdik, hainler yargılandı, müebbet aldılar, cezalarını aldılar. Allah bu ülkeye bir daha böyle bir şey yaşatmasın" diye konuştu.

Şehit polislerin adlarının verildiği sokakta iş yeri bulunan Yakup Öncel ise 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Öncel, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nden kurtulmanın çabasını iki yıldır verdiğine dikkati çekerek, "Ülkemiz kötü bir terörden kurtuluyor. İki yıl geçti, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. İşlerimiz de normale dönüyor. FETÖ belasından kurtuluyoruz" dedi.

"Kötü bir anı olarak kalacak"

Marmaris'te çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgedeki otellerden birinin genel müdürü Fahri Tan da 15 Temmuz'da halkın darbecilere kitlesel olarak karşı çıktığını belirterek, hain girişimin bertaraf edilmesinin, dünya tarihinde bir başarı hikayesi olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz'un özellikle psikolojik olumsuzluklarını unutmak istedikleri bir gece olduğunu anlatan Tan, "O hain geceyi unutmak istiyoruz. Üzerinden 2 yıl geçti yaralarımızı toplum olarak sarmaya çalıştık, bunu bir derece de başardık. Umuyorum bundan sonraki süreçte tamamen toplumun üzerindeki olumsuz etkilerini hep beraber sonlandıracağız" diye konuştu.

Otelin konumu dolayısıyla darbeci askerlerin helikopterden otelin hemen yanına indiklerini aktaran Tan, şöyle konuştu:

"Ülke olarak, bölge olarak birçok yerde ciddi zarar, hasar var ama biz darbenin göbeğinde kaldık. Bunu çok sert bir şekilde yaşadık. Bu şekilde atlatmış olmamız, geçmişte bırakmış olmamız son derece önemli. Turizm sektörü istihdam yaratan bir sektör. Bu nedenle de bu otelleri yaşatmamız lazım. Otelimizde tekrar gelen misafirler var. Geçmişin izlerini sildik. Kötü bir anı olarak kalacak ama psikolojik olarak geride bıraktık, geride bırakmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA