  • 06 MAYIS 2017, CUMARTESI

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Marmara'da yük gemisi ile feribot çarpıştı

Marmara Denizi açıklarında feribot ile yük gemisinin çarpışması sonucu hasar oluştu.

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Marmarada yük gemisi ile feribot çarpıştı

Marmara Denizi açıklarında, feribot ile yük gemisinin çarpışması sonucu hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Bandırma Limanı'ndan Tekirdağ Limanı'na gitmek üzere hareket eden ve içerisinde yaklaşık 25 aracın bulunduğunu feribot, Marmara Denizi açıklarında, Almanya bandralı olduğu öğrenilen yük gemisi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle feribottaki araçlarda hasar oluştu. Bunun üzerine feribot Tekirdağ Limanı'na yanaştı. Yük gemisi ise yoluna devam etti.

Feribotta bulunan araçlarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Etiketler: Tekirdağ, marmara denizinde kaza
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