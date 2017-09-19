Marmara'da hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tahminler doğrultusunda geçtiğimiz iki hafta boyunca bölge sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kaldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Sakarya uzun yıllar gerçekleşen en yüksek uç değer olan 38,6 dereceyi aşarak 12 Eylül'de 40,5 derece ile rekor kırdı.

Yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, hava sıcaklığı yarın, Marmara Bölgesinde hissedilir derecede artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hava sıcaklığının 21 Eylül Perşembe günü bölgede 6 ila 10 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

21 Eylül Perşembe günü Trakya'da sıcaklıkların azalmasıyla başlayacak sağanak yağışların, 22 Eylül Cuma günü bölge genelinde etkili olması öngörülüyor.

20 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının Sakarya, Kocaeli ve Kırklareli'de 38, Yalova'da 36, İstanbul ve Edirne'de 35, Tekirdağ'da 30 derece olması bekleniyor.