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Marmara'da hava sıcaklığı artıyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Marmarada hava sıcaklığı artıyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği bölgede hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artması bekleniyor.

Ayrıca, kuvvetli rüzgar beklendiğinden, meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: Marmara, hava, rüzgar, sıcaklık
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