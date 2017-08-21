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Buradasınız : » » Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara ve Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Marmara ve Karadenizde kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara ve Karadeniz bölgelerindeki 8 il için yarın sabahtan itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, gün boyu sürecek yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi. 

Etiketler: Marmara, karadeniz, kuvvetli yağış
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