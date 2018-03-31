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Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına beklendiğini duyurdu.

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Marmara ve Ege bölgelerinde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Türkiye'nin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden etkisini artırmasının beklendiği kaydedildi.

Rüzgarın, Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de kuvvetli ve yer yer, Trakya Kesimi ve Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinde ise fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: meteorloji, Marmara, Fırtına, Ege
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