  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Marmara Depremi'nin üzerinden 18 yıl geçti

Marmara Depremi'nin üzerinden 18 yıl geçti

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nde 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Üzerinden tam 18 yıl geçti.

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Marmara Depreminin üzerinden 18 yıl geçti
Etiketler: marmara depremi, deprem, 17 Ağustos
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