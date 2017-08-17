Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi'nde 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Üzerinden tam 18 yıl geçti.
FOTOĞRAFLARIN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Mega projeler en şiddetli depremlere bile dayanıklı
Doğum yardımı ödemelerine düzenleme
"Otobüs biletlerinin yüzde 80'i tükendi"
İstanbul'da 22 adrese eş zamanlı operasyon
10 bin adımla vücudunuzda neleri değiştirebilirsiniz?
Venezuela'da hapishanede çatışma: 37 ölü
Marmara Depremi'nin üzerinden 18 yıl geçti
'Konut alırken beton kalitesine dikkat edilmeli'