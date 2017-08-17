Marmara Depremi'nin üzerinden 18 yıl geçti

SAKARYA

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için 18 yıl önce felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anma etkinliği yapıldı.

Sakarya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneğince (SİMDER) Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İmamlar tarafından deprem kasidesinin okunduğu programda, deprem fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisini izleyen vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Saat 03.02'de 3 bin 891 "deprem şehidi" için dua edilen etkinlikte, vatandaşlara Adapazarı Belediyesince ikramda bulunuldu.

Katılımcılardan Nurcahan Kurşun, programdaki konuşmasında, depremde oğlunu ve kızını kaybettiğini söyledi.

Depremin unutulmamasını isteyen Kurşun, "O kadar çabuk mu unuttuk. İki evladımı verdim ben. 18 yaşında oğlum, 16 yaşında kızım öldü. Benim hayatım karardı. Engelli çocuğum var, ona tutundum, onunla yaşıyorum. Ben unutmadım, siz nasıl unutuyorsunuz? Adapazarı halkına sesleniyorum; lütfen herkes anne, baba ve evladını unutmasın. Bu bizim için büyük bir şeydir." diye konuştu.

"Allah bir daha böyle bir acı göstermesin"

Depremde yeğenini kaybeden Hilmi Maden ise gazetecilere yaptığı açıklamada, o büyük sarsıntıyı hissettikleri anda çocuklarıyla dışarı çıktıklarını dile getirdi.

Sabaha karşı yeğeninin enkaz altında kaldığını öğrendiğini belirten Maden, şöyle devam etti:

"Hemen Erenler ilçesindeki evine gittik. Yeğenim, ablamın kızı 6 aylık hamileydi. Eşi ve kendisini 2-3 gün içerisinde enkaz altından zor çıkardık. Hayatını kaybedenlerin hepsi bizim canımız. Can sadece akraba değil, depremde ölenlerin hepsine üzüldük, hepsi bizim canımız. Böyle bir gecede buraya gelip Kur'an-ı Kerim'i dinleyip onlara dua etmek benim için büyük bir gururdur."

Maden, deprem gecesi çok kötü şeyler yaşandığını vurguladı.

Enkaz altındaki cesetlerin durumunun çok vahim olduğunu anlatan Maden, "Allah bir daha böyle bir acı göstermesin. Bütün hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin. Allah bize daha güzel günler nasip eylesin." dedi.

Öte yandan, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince alanda konuşlandırılan stantta vatandaşlara depremle ilgili çalışmalarda kullanılan ekipmanlar tanıtıldı.

GÖLCÜK

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de saygı duruşuyla anıldı.

Kavaklı sahilindeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 18. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunuldu.

Törene katılan Gölcüklüler, depremde yaşamını yitirenler anısına anıta çelenk bırakılmasının ardından dua edip denize karanfil bıraktı.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlattı.

Deprem bölgesinde bulunan bir toplumun nasıl davranacağının tüm yurttaşlara öğretilmesi gerektiğini vurgulayan Altıntaş, "Kaybımız depremden değil bilgisizlikten." dedi. Altıntaş, bu bilgisizliği gidermenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de 18 yıl önce yaşanan "asrın felaketi"ne toplumun hazırlıksız yakalandığını dile getirerek, bunun sonucu büyük bir bedel ödendiğine dikkati çekti.

İlçede yaklaşık 6 bin kişinin deprem şehidi olduğunu anlatan Ellibeş, bir o kadar insanın ise yaralandığını ve engelli kalanlar olduğunu belirtti.

Ellibeş, şöyle konuştu:

"Anma etkinliklerine ısrarla devam edeceğiz. Bunun iki amacı var; şehitlerimizi rahmetle anmak, diğeri de deprem şuuru ve bilinci oluşması. Bu anma etkinlikleri münasebetiyle bu şuuru oluşturmayı hedefliyoruz. Bu bölgenin insanları olarak büyük bir bedel ödedik, yarın olası bir depremde başkaları bu bedeli ödemesin. İnsanları deprem değil, depreme hazırlıksız, dayanıksız binalar öldürür."

Öte yandan, AKUT Spor Kulübü sualtı branşından 5 dalgıç, depremde hayatını kaybedenler için saat 03.02'de Gölcük'te Değirmendere Mahallesi Çınarlık sahilinden anı dalışı yaptı.

YALOVA

Yalova'da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 18 sene önce depremin yaşandığı saat olan 03.02'de yapılan törenle anıldı.

Kentte depremde yıkılan kimi binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı'na akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, felakette hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bıraktı. Anıtın içindeki fotoğraf sergisini de gezen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Gece geç saatlerde kalabalığın arttığı anıt çevresinde İl Müftülüğü görevlileri tarafından ilahiler okunarak dualar edildi.

İl Müftüsü Turgut Açari ise dua ettirdi ve katılımcılara seslendi.

AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak'ın da katıldığı törenin ardından belediye ve bir grup esnaf tarafından ikramlarda bulunuldu.

"O duyguları tekrar yaşamak çok kötü bir şey"

Törene katılan vatandaşlardan Bilgen Bişmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem sırasında hastanede olduğunu söyledi.

Depremde yeğeni ve kuzeni ile eşlerinin yanı sıra kuzeninin çocuğunu kaybettiğini belirten Bişmiş, şöyle konuştu:

"Doğum yapmıştım. O duyguları tekrar yaşamak çok kötü bir şey. Gece saat 03.00 gibiydi. Çocuğumu yanıma aldım. Önce hafif bir sarsıntı oldu. Ardından şiddetli bir sarsıntı oldu. O anda odamda çok aydınlık bir ışık gördüm. Aydınlıkla çocuğumu aldım ve yeğenim de vardı. Onları alıp çıktım. Yer sanki kalktı. O duyguları sanki şu anda yaşıyorum. Rabbim bir daha göstermesin o günleri."