Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 23 şilep ve tanker, Tekirdağ ile Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi.

Marmara Denizi'nde dünden bu yana etkisini sürdüren poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 23 şilep ve tanker, Tekirdağ ile Şarköy ilçesi sahillerinde demirledi.

Gemilerin, hava şartlarının düzelmesinin ardından rotalarına göre hareket edeceği belirtildi.

Bu arada, fırtına balıkçıları da olumsuz etkiledi. Poyraz nedeniyle dün ava çıkamayan tekneler, bugün de Süleymanpaşa, Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarında demirledi.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.