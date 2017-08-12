  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Marmara Denizi'nde Furkan'ı arama çalışmaları sürüyor

Ağırkapı ve Çatladıkapı açıklarında arama çalışması yürütüldü.

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Marmara Denizinde Furkanı arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz'da denize giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy Vapur İskelesi yakınlarında arkadaşlarıyla, serinlemek için denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan Yıldırım'ı arama çalışmaları Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekiplerince yürütülüyor.

Ağırkapı ve Çatladıkapı açıklarında bir bottaki görevliler deniz yüzeyini tararken, 5 dalgıç da su altında arama çalışması yaptı. Çalışmalarda sonuç alınamadı.

Yıldırım'ın ailesi de arama çalışmalarını sahilden izledi.

Arama çalışmalarına Kadıköy sahilinde devam edileceği öğrenildi.
 

Etiketler: marmara denizi, ağırkapı, çatladıkapı, kadıköy, istanbul boğazı
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