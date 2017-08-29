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Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

Marmara Denizi'nde öğleden sonra fırtınanın etkili olması bekleniyor.

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Marmara Denizinde fırtına bekleniyor

Marmara Denizi'nde öğleden sonra fırtınanın etkili olması bekleniyor.

İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, öğleden itibaren kuvvetli esecek olan rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın saat 02.00'den itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Bugün, yarın ve yarından sonra parçalı bulutlu havanın etkili olacağı İstanbul'da, bugün öğleden sonra Trakya'dan başlamak üzere kentin kuzey kesimlerinde sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

Kentte hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin altında 27-28 derece dolaylarında olacak.

Etiketler: marmara denizi, Fırtına
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