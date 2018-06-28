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Marmara Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için aralıklı ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

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Marmara Bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı, rüzgarın güney ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: yağış, meteoroloji, ankara
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