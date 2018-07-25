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Marmara Bölgesi'nde 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Marmara Bölgesinde 3 ile kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde  sıcaklıkların Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin Trakya bölümünde öğleden sonra olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Vatandaşlar uyarıldı

Rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette eseceği bölgede, yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

Etiketler: trakya, sağanak yağış, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi
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