Marmara Afet Koordinasyon Merkezi yarın açılıyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Osmangazi ilçesinde inşa edilen Marmara Afet Koordinasyon Merkezi yarın açılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfından yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin, Türkiye'nin afetle mücadelesi açısından önemli bir dönemeç olduğu belirtildi.

Devlet kurumları ile sivil toplum örgütlerinin algısını ve afetlere bakışını büyük oranda değiştiren Marmara Depremi'nin, olası afetler için yeni, kapsamlı hazırlıklar yapılmasını sağladığı vurgulanan açıklamada, vakfın da bu doğrultuda hareket ettiği bildirildi.

Açıklamada, "İHH olası Marmara depremini de göz önüne alarak, acil durumlarda başta İstanbul olmak üzere Türkiye ve dünya genelinde meydana gelebilecek afetlere müdahale edebilmek amacıyla Bursa'da Marmara Afet Koordinasyon Merkezini inşa etti. Afet yönetiminin önemli unsurlarından planlama ve zarar azaltma süreçlerinin hızlandırılmasına katkı sağlayan merkez, İHH'nın afetlere müdahale gücünü artıyor." ifadelerine yer verildi.

7 bin 200 metrekarelik kullanım alanı

Burasının afet koordinasyon ve acil yardım eğitim merkezi olarak kullanılmasının planlandığına işaret edilen açıklamada, merkezin, sivil toplum kuruluşları bazında hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıdığı vurgulandı.

Merkezin 4,2 dönüm araziye inşa edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 bin 200 metrekarelik kullanım alanına sahip merkez, gıda, giyecek ve diğer temel ihtiyaç malzemelerin depolanabileceği, acil yardım ve arama kurtarma ekipmanları gibi lojistik hizmetlerin, acil yardım ve arama kurtarma eğitimlerinin verilebileceği donanıma sahip. Merkezde verilmesi planlanan eğitimler için 3 ayrı derslik de bulunuyor. Binada ayrıca 60 kişilik misafirhane ve 2 konferans salonu yer alıyor."

365 gün ve 24 saat hizmet

Açıklamada, 35 tırlık malzeme konulabilecek depo, 2 bin kişilik yemek hazırlama kapasiteli mutfak, 200 kişilik sığınağa sahip merkezin, ısı, duman ve yangın dedektörleri, kör noktasız kameralar, tam güvenlik sistemiyle donatıldığı ve 365 gün, 24 saat hizmet verebildiği ifade edildi.

Merkezde acil durumlarda AFAD, valilik, emniyet gibi kurumlarla koordinasyon kurulabilecek telsiz sistemlerinin bulunduğu bildirilen açıklamada, olası afet durumundaki kesintilere karşı 33 ton temiz kullanım suyu ve 150 ton yangın söndürme suyu kapasiteli deponun yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, İHH İnsani Yardım Vakfı Acil Yardım Biriminin halihazırda 11 ilde Arama Kurtarma Birliği, 45 ilde Acil Müdahale Gücü, 135 kişiden oluşan Acil Durum Yöneticisi ve 2 bin 215 kişilik afet gönüllüsü bulunduğu kaydedildi.