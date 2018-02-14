Market çalışanı, silahlı soyguncuyu attığı eşyayla kafasından vurdu

Edinilen bilgiye göre, 6 Şubat’ta Seydişehir ilçesinde bulunan cezaevinden Hasan Y. ile arkadaşı Mustafa S. firar etti. İlçe merkezinden bir otomobil bularak Ereğli ilçesine kaçan şüpheliler Ereğli ilçesinde yüzlerine kar maskesi takıp, pompalı tüfekle bir akaryakıt istasyonuna baskın yaptı. Şüpheliler burada iş yeri çalışanlarını tehdit edip bin 700 lira ve bir adet cep telefonunu alarak kaçıp izini kaybettirdi.

Şüpheliler olaydan yaklaşık 2 gün sonra yine Ereğli ilçesinde Barbaros Mahallesi Dedeler Sokak’ta bulunan bakkala geldi. Burada iş yeri sahibinden sigara ve para isteyen eli silahlı şüpheliler kendilerine direnen Hüseyin Ö’yü ayağından vurarak kaçtı.

Market çalışanı eli silahlı soyguncuya eşya fırlatıp kafasından vurdu

İlçeden kaçan şüpheliler olayın ardından Konya il merkezinde bulunan Yazır Mahallesinde bulunan markete geldi. Burada da ellerinde pompalı tüfek bulunan şüpheliler markette bulunan çalışanlara tüfeği doğrultarak para istedi. Market çalışanı olduğu düşünülen kişi elinde silah bulunan şüphelilere tezgah üzerinde bulunan eşyaları fırlatmaya başladı. Bu sırada geri geri yürüyen şüphelilerden birini market çalışanı attığı eşyayla kafasından vurdu. Neye uğradığını şaşıran şüpheliler bir el ateş ederek marketten eli boş olarak kaçtı.

Park halindeki 4 araçtan plaka çalmışlar

Şüphelilerin aracını belirlemek için çalışma başlatan polis, şüphelilerin il ve ilçe merkezinde park halinde olan araçlardan 4 plaka çaldığını belirledi. Çalınan plakalar ve yaşanan olayların ardından Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarını yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Seydişehir ilçesinde cezaevinden firar eden Hasan Y. ile Mustafa S. olduğunu tespit etti.

Polisi ekipleri çalınan plakalardan biriyle soygun yapıldığı ihbarı üzerine şüphelilerin Antalya’nın Alanya ilçesinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanan Hasan Y. sorgulanmak üzere Konya’ya getirildi. Polisteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Hasan Y. yanındaki Mustafa S.’yi tanımadığın söylediği öğrenildi. Polisteki sorgusunun ardından Hasan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA