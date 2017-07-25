Mardinli çocuklar 'Oyun Karavanı Projesi' ile buluştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların sağlıklı büyümeleri ve yaşlarına uygun etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Oyun Karavanı Projesi" Mardinli çocuklarla buluştu.

Aile ve Sosyal Politikalar ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) ve Ümraniye Belediyesince yürütülen, 8 ilde uygulanacak projenin ikinci durağı, Mardin oldu.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında kurulan oyun karavanına çocuk ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Palyaçoların yüzlerini boyadığı çocuklar, geleneksel çuval, çizgi, ip çekme, mendil kapmaca, mendil saklamaca gibi oyunları doyasıya oynayarak eğlendiler. Ailelerin de eşlik ettiği çocuklar, şarkılar söyleyerek kendilerine verilen çeşitli hediyelerden aldı. İlk durağı Diyarbakır olan karavan, Mardin'den sonra Siirt, Van, Ağrı, Muş, Bingöl ve Tunceli'ye gidecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, projeye çocuk ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yaman, "Biz belediye olarak bunları yapıyorduk ama şimdi daha profesyonel yapılıyor. Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu yaz spor okulları ve diğer etkinlikler hep çocuklarımız için. Bu etkinlikle bize bir nevi katkı sağlamış oldu." dedi.