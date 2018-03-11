Mardin'in "Şerife Bacı"ları gece gündüz nöbette

Onlar Mardin'in kadın korucuları... Mardinlilerin deyişiyle "Şerife Bacılar"...

Çoğu bu işi şehit ya da gazi olan korucu eşlerinden devraldı.

Şimdi eller tetikte, görev başındalar.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istiyorlar

Kadın korucular, ellerinde tüfeklerle gece gündüz demeden vatan nöbeti tutuyor. Selam gönderdikleri Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli güvenlik güçlerinin yanında yer almak istiyorlar.

6 çocuk annesi görev başında

Korucu eşinin 1991'de teröristlerin yola döşediği mayınla gözlerini kaybetmesiyle, görevi eşinden devralan 6 çocuk annesi Gayde Akıncı, “Elimden gelse hem Afrin’de hem Türkiye’de bir tek terörist kalmayana kadar çatışırım. Mayın eşimin üstüne patlamıştı. Bu iş çok zor ama ben buna katlanabilirim. Yapabilsem bütün terörü yok edeceğim. Çok gururluyum. Afrin operasyonuna ben de gitmek isterim” dedi.

“Vatan borcu namus borcudur”

Ailesinden şehit verdikten sonra 15 yıl koruculuk yapıp emekli olan ancak mesleğinden kopamayan Hasine Akıncı, "Vatan için zor yoktur. Her zaman hazırız. Geçmişte çok zorluk çektik yola mayın döşediler. 11-12 şehit verdik mayın saldırısında. Cesuruz, hazırız. Afrin operasyonuna destek vermek için hazırız. Her şey vatan için. Cesuruz, vatan borcu, namus borcudur. Tek devlet, tek vatan ve tek bayrak istiyoruz" diye konuştu.

"Annemle gurur duyuyorum"

Gayde Akıncı’nın kızı Ayşe Akıncı, annesiyle gurur duyduğunu anlatarak, “Tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Annemin tüm kadınlara örnek olmasını istiyorum. Babam mayın patlaması yüzünden emekli oldu. Öğretmen olmak istiyorum. Çocukları yetiştirip annem gibi olsun isterim” ifadelerini kullandı.

"Vatan için canımızı feda ederiz"

1991'de mayın patlaması sonucu gözlerini kaybettiğini ve gazi olduğunu aktaran Hamza Akıncı ise, "İki gözümü vatan için feda ettim. Ben emekli olduğum için eşim korucu olmak istedi. Devlet için, vatan için, Afrin için canımızı feda ederiz, gerekirse hepimiz gideceğiz" dedi.

Kaynak: İHA