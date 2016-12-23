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Mardin'in bir mahallesinde sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Mardinin bir mahallesinde sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Koruköy Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem arz ettiği belirtildi. AA

Etiketler: sokağa çıkma yasağı, Mardin
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