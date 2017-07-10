Mardin'in 3 ilçesindeki sokağa çıkma yasağı kalktı

Mardin'in 3 ilçesindeki 23 kırsal mahallede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 7 Temmuz'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerinde kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi amacıyla düzenlenen operasyon nedeniyle Ömerli'nin Harmankaya, Duygulu ve Kovanlı, Nusaybin'in Güvenli, Heybeli, Çalıköy, Dallıağaç, İlkadım, Görentepe, Büyükkardeş, Küçükkardeş, Yavruköy, Koruköy, Akarsu, Kuyular, Doğanlı, Karacaköy, Serikanya, Erdoğdu ve Dirim, Artuklu'nun da Ahmetli, Aytepe ve Sulak kırsal mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Söz konusu mahallelerde başlatılan operasyonların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, 23 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının saat 13.00'ten itibaren sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlara, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.