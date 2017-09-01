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Buradasınız : » » Mardin'deki terör saldırısında yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

Mardin'deki terör saldırısında yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

Mardin'de geçtiğimiz yıl PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan Aykan Aktaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Mardindeki terör saldırısında yaralanan vatandaş hayatını kaybetti

Kızıltepe'de 10 Ağustos 2016 tarihinde polis servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yol kenarına önceden park edilen bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 1 polisin şehit düştüğü, 2 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda Aykan Aktaş da ağır yaralandı. Aktaş, tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aktaş'ın vefatı ile saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Aykan Aktaş'ın cenazesi, memleketi Mardin'in Derik ilçesindeki Abdullah Akın Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Etiketler: Mardin, terör saldırısı
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