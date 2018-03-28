Mardin'deki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dargeçit ilçesi kırsalında, 26 Mart'ta terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak imha edilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

3 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 7 el bombası, 210 fişek, el telsizi, ses kayıt cihazı ile çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aynı tarihte Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savur ilçesinde bölücü terör örgütleri mensuplarının kullandığı sığınak tespit edildi.

Yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA