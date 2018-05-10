Mardin'deki terör mağdurları konutlarına bu yaz kavuşacak

Mardin Nusaybin'de terör örgütü PKK mensuplarının kazdıkları çukurlar, kurdukları barikatlar ve tuzakladıkları patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu oluşan tahribatın giderilmesi için başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olmak üzere ilgili kurumların başlattığı çalışmalar hızla sürüyor.

Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonların ardından PKK'lı teröristlerden temizlenen ilçede, terör saldırıları sonucu evleri yıkılan veya kullanılamaz duruma gelen vatandaşlar için geleneksel doku korunarak yapılan 4 bin 657 konutta fiziki gerçekleşme yüzde 85'e ulaştı.

Abdülkadir Paşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde hayata geçirilen projede 90, 135, 175, 208 ve 213 metrekare konutların yanı sıra iş yeri, okul, cami, sosyal tesis, park ve çocuk oyun alanları da yer alıyor.

Konutların ağustos ayında terör mağdurlarına teslim edilmesi planlanıyor.

Nusaybin'in Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde bir süre önce yapımına başlanan 394 konut için de çalışmalar hızla sürüyor.

"Beklentimin üstünde evler gördüm"

Hak sahiplerinden Ahmet Kıraç, ilçede 2 yıl önce yaşanan terör saldırıları nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için kendilerine her ay kira yardımı yapıldığını ve lüks konutların verileceğini belirten Kıraç, "Bizim için yapılan evlerle ilgili beklentim azdı fakat gelip gördükten sonra beklentimin üstünde evler gördüm. Gördüğüm kadarıyla evler gayet güzel. Bir an önce bitmesini, evimize yerleşip mutlu bir hayat sürmeyi istiyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımız daha modern ve çağdaş konutlarına kavuşacak"

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, konutların kısa zaman içerisinde hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

Güvenlik güçlerinin kahramanca mücadelesi sonucu teröristlerin saldırılarının engellendiğini, devletin ve hükümetin ciddi çalışmalarıyla vatandaşların huzura kavuştuğunu belirten Baysal, "Vatandaşlarımız daha modern ve çağdaş, kendilerini rahat hissedebilecekleri, geniş park ve yaşam alanları bulunan konutlarına kavuşacaklar" dedi.

Baysal, vatandaşların dar, imar hukuku bakımından sıkıntılı olan alanlardan rahat bir şekilde yaşayabilecekleri, çocuklarını huzur içerisinde yetiştirebilecekleri kentsel bir alana kavuşacağını kaydetti.

Kaynak: AA