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Buradasınız : » » Mardin'deki operasyonlarda 18 kişiye tutuklama

Mardin'deki operasyonlarda 18 kişiye tutuklama

Mardin'de geçen ay düzenlenen uyuşturucu, kaçakçılık ve FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 193 şüpheliden 18'i tutuklandı.

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Mardindeki operasyonlarda 18 kişiye tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, yaklaşık 600 gram esrar, kaçak 385 bin paket sigara, bin 54 şişe içki, 5 bin 700 litre akaryakıt, 61 cep telefonu, 61 kilogram çay, 468 kilogram tütün ile 2 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 174 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'inin tutuklandığı belirtildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu, operasyon, Mardin, kaçakçılık, FETÖ operasyonu
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