Mardin'deki operasyonlarda 18 kişiye tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, yaklaşık 600 gram esrar, kaçak 385 bin paket sigara, bin 54 şişe içki, 5 bin 700 litre akaryakıt, 61 cep telefonu, 61 kilogram çay, 468 kilogram tütün ile 2 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 174 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'inin tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA