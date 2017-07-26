  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Mardin'de trafik kazası: 2 ölü

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

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Mardinde trafik kazası: 2 ölü

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DN 2393 plakalı otomobil, Mardin-Diyarbakır karayolu Akresta Geçidi'nde yol bakım çalışmaları nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı mevkide, iş makinesine arkadan çarptı.

Kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Bayram İncekara olay yerinde, ağır yaralı Ferit Sürücü de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer kişi ise Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan karayolu, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Kazayla ilgili iş makinesi operatörü gözaltına alındı.

Etiketler: Mardin, trafik Kazası
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