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Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 10 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

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Mardinde trafik kazası: 2 ölü, 10 yaralı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Hüseyin Akyol (22) yönetimindeki motosiklet, Çukurdere Mahallesi'nde Abdulselam Akay'ın kullandığı 33 D 8606 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü ile aynı araçtaki Hayrettin Akbulut (36), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Akay ile aynı araçtaki Abdullah, Şindar ve Hatice Gezer ile Saniye, Hemhat, Ekrem, Beritan, Rukiye ve Osman Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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