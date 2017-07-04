Mardin'de teröristlere ait 3 sığınak bulundu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen operasyonda 3 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramada 4 uzun namlulu silah, keskin nişancı tüfeği, roketatar, el bombası, 12 roketatar mühimmatı, bomba düzenekleri, telsiz, dürbün, bidon içerisinde el yapımı patlayıcı ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.