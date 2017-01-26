Mardin'de terör operasyonu: 8 tutuklu

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında DBP Nusaybin İlçe Başkanı Siraç Dinç, DBP yöneticisi ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Seyit-Der Başkanı Abdullah Öngün'ün de bulunduğu şüphelilerden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden DBP İlçe Başkanı Dinç, DBP yöneticisi Abdullah Yılmaz, KHK ile kapatılan Seyit-Der Başkanı Öngün ile C.A, İ.A, C.C, Ş.B. ve M.Ş.A, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "Senette yağma" suçlarından tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan ve KHK kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya ile görevden alınan eski Belediye Başkan Vekili Cengiz Kok'un ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA