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Mardin'de terör operasyonu: 5 gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

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Mardinde terör operasyonu: 5 gözaltı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Koruköy ve Barış mahallelerinde, 7 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyonda 5 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, evlerinde bulunmayan 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedildi. 

Etiketler: Mardin, Nusaybin, terör operasyonu
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