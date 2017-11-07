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Mardin'de terör operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde son on günde PKK'ya ait el bombası ve 37 mühimmat ele geçirildi.

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Mardinde terör operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcıların imhası ile saldırılarda tahrip olan binaların yıkım çalışması sürüyor.

Bölgede, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son 10 günde yürütülen çalışmalarda terör örgütüne ait el bombası ve 37 mühimmat ele geçirildi.

El yapımı patlayıcı, Zeynel Abidin Mahallesi'nde kontrollü imha edildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Mardin, Nusaybin, mühimmat, el bombası, imha
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