Mardin'de terör operasyonu

Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda el bombası, kalaşnikof mermileri ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ömerli İlçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda arazi aramasında el bombası, küçük tüp, 4 kalaşnikof şarjörü, 105 kalaşnikof mermisi, elektrik devresi ve 18 metre kablo ile bomba yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin incelemenin ardından imha edildiği belirtildi.