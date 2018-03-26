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Mardin’de terör operasyonu: 24 gözaltı

Mardin’de PKK/KCK terör örgütüyle irtibat halinde olduğu tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

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Mardinde terör operasyonu: 24 gözaltı

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Mart’ta Nusaybin, Savur, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağı ve Artuklu ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisak halinde olduğu tespit edilen 32 şahsın yakalanması için operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında toplam 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, Mardin
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