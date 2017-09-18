  • 18 EYLÜL 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 37º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.49
    EURO 4.164
  • BIST 106534.6
    ALTIN 146.616
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mardin'de şehit asker için tören

Mardin'de şehit asker için tören

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın cenazesi memleketi Denizli'ye uğurlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mardinde şehit asker için tören

Mardin'in Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan için Kızıltepe Şehit İlker Düzova Kışlasında tören düzenlendi.

Şehit Arıkan'ın (25) Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin yapıldığı kışlaya getirilerek Itri'nin "Segâh Tekbiri" eşliğinde katafalka konuldu.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından törende konuşan Jandarma Üsteğmen Selcan Yıldız, milletin birliği ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için binlerce şehit verildiğini belirtti.

"Şehidim uğrunda can verdiğin vatan toprağında ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde sonsuza dek huzur içinde uyu." diyen Yıldız, ülkeyi muhafaza etme kararından asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Mardin Müftüsü İsmail Çiçek'in okuduğu duaların ardından şehit Arıkan'ın naaşı Denizli'ye uğurlandı.

Etiketler: Mardin, şehit cenazesi, Nusaybin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER