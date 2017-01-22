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Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, bir teröristin cesedi bulundu.

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Mardinde PKKya yönelik operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir grup PKK'lı teröristin Kızıltepe Kaymakamlık binasına saldırı düzenlemek için kırsaldan geldiği bilgisinin alınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Atatürk Mahallesi'nde gece başlatılan ve bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan mahalledeki boş arazide yapılan araştırmada, bir teröristin cesedi bulundu. Böylece operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ikiye yükseldi.

Terör örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.

Etiketler: terör örgütü, PKK, operasyon, Mardin, Kızıltepe
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