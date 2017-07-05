  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Mardin'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir sığınakta yapılan aramada silah ve mühimmat bulundu.

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Mardinde PKKya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe kırsalında terörle mücadele kapsamında ortaklaşa yürütülen operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçlerince yapılan arama ve tarama çalışmalarında bir sığınak tespit edildi. Sığınakta 4 kalaşnikof keskin nişancı tüfeği, biksi makineli tüfek, el bombası, yaklaşık 700 fişek, araç telsizi, 7 şarjör ve 6 el yapımı patlayıcı düzeneği tetikleyicisi ele geçirildi.

Malzemeler ve bomba düzenekleri, incelemelerin ardından kontrollü imha edildi.

Terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecek.

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