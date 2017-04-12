  • 12 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Mardin'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği bölgede patlayıcı ve mühimmat bulundu.

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Mardinde PKKlı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Abdulkadir Paşa, Fırat, Dicle, Yenişehir, Zeynel Abidin ve Kışla mahallelerinde sokağa çıkma yasağı sürerken, el yapımı patlayıcıların kontrollü imhası ve PKK'lı teröristlerin operasyon dönemindeki saldırıları sonucu tahrip olan binaların yıkımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, Abdulkadir Paşa Mahallesi'nde 12 kilogramlık mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Uzman ekiplerce patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Nusaybin'de huzur ve güvenliğin tesis edilmesi amacıyla başlatılan Atmaca-7 operasyonunun ardından 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariç kısmen kaldırılmıştı. 

Etiketler: Terörle Mücadele, PKK, patlayıcı, Nusaybin, mühimmat, Mardin
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