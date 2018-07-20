Mardin'de patlayıcı ve silah ele geçirildi

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suriye sınır hattı Taşlıca mahallesinde 2 sırt çantasında 26 kilogram patlayıcı, 8 ateşleyici, 7 elektrikli fünye, 4 infilak fitili ve kumanda ele geçirdiği belirtildi.

Bozhöyük mahallesinde ise 2 kişinin evlerinde yapılan aramada 5 uzun namlulu silah, tabanca, uzun namlulu tüfek ve tabancalara ait şarjör ve fişekler, keskin nişancı silah dürbünü, 9 bin 192 paket kaçak sigara, bir kilo 47 gram kubar esrar ve 47 kilogram tütün ele geçirildiği kaydedildi.

İki şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA