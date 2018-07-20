  • 20 TEMMUZ 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.786
    EURO 5.607
  • BIST 94082.34
    ALTIN 189.159
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mardin'de patlayıcı ve silah ele geçirildi

Mardin'de patlayıcı ve silah ele geçirildi

Mardin Kızıltepe'de yapılan operasyonlarda patlayıcı, uzun namlulu silahlar ve muhtelif mühimmat ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mardinde patlayıcı ve silah ele geçirildi

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Suriye sınır hattı Taşlıca mahallesinde 2 sırt çantasında 26 kilogram patlayıcı, 8 ateşleyici, 7 elektrikli fünye, 4 infilak fitili ve kumanda ele geçirdiği belirtildi.

Bozhöyük mahallesinde ise 2 kişinin evlerinde yapılan aramada 5 uzun namlulu silah, tabanca, uzun namlulu tüfek ve tabancalara ait şarjör ve fişekler, keskin nişancı silah dürbünü, 9 bin 192 paket kaçak sigara, bir kilo 47 gram kubar esrar ve 47 kilogram tütün ele geçirildiği kaydedildi.

İki şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada terör, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin, Kızıltepe, terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER