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Buradasınız : » » Mardin'de mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 12 uzun namlulu silah, 9 bin 410 fişek, 7 el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

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Mardinde mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 12 uzun namlulu silah, 9 bin 410 fişek, 7 el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kızıltepe'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 uzun namlulu silah, 7 el bombası, tabanca, 2 çuval içinde 150 kilogram patlayıcı madde, 26 şarjör, 9 bin 410 fişek, 5 hücum yeleği, gece görüş dürbünü, sağlık malzemeleri, örgütsel ve dijital dokümanlar ele geçirildi.

Operasyonda, Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen dokümanlarda yapılan incelemelerde, Kızıltepe ilçesine bağlı köyleri gösteren harita ve Mardin'de çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan personellere ait bilgilerin yer aldığı liste bulundu. 

Etiketler: Mardin, Kızıltepe, PKK, patlayıcı
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