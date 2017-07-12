Mardin'de mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 uzun namlulu silah, av tüfeği ve tarihi eser olduğu değerlendirilen cam materyal bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Temmuz'da Kızıltepe ilçesinde bir şahsın ev ve eklentilerinde terörle mücadele kapsamında arama yapıldığı belirtildi.

Aramada, 2 uzun namlulu silah, av tüfeği, 2 şarjör ve 10 fişek ile tarihi eser olduğu değerlendirilen cam materyalin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.