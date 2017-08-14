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Mardin'de FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

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Mardinde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Hazni İ, Nurullah K, Fahri G, Fatime K, Hatice K, Hasan Ü, Ferzet Y. ve İbrahim U. tutuklandı, Hasan T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Etiketler: Mardin, FETÖ operasyonu, tutuklama
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