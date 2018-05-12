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Mardin'de ev ve iş yerlerini su bastı

Mardin'de şiddetli sağanak, birçok ev ve iş yerini sular altında bıraktı. Mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleriyle kurtarıldı.

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Mardinde ev ve iş yerlerini su bastı

Mardin'de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran yağış nedeniyle bazı ev ile iş yerlerini su bastı.

Yoldaki su birikintileri trafikte aksamalara neden olurken, bir halk otobüsü yolda mahsur kaldı. Otobüsteki yolcular itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı

Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleriyle kurtarıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSKİ) ekipleri de cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını temizledi.

Çalışmalar sürüyor

MARSKİ Şube Müdürü Tarık Şimşek, ilçede yaklaşık 70 ev ve iş yerinin sular altında kaldığını söyledi.

"Aralıksız olarak sabaha kadar bütün ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kanal temizleme ve tahliye çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bize gelen müracaatlara anında müdahale edip gereğini yapıyoruz. Gelen her ihbarı değerlendiriyoruz." 

Kaynak: AA

Etiketler: Mardin, sağanak yağış
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