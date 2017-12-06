Mardin'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nusaybin, Ömerli ve Midyat ilçesi kırsal alanında 4 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 50 el yapımı patlayıcı, 80 kilogram amonyum nitrat, 50 kalaşnikof mühimmatı, 6 şarjör, telsiz devre kartı ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, bölge halkının desteği ile huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

AA