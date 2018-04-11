  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.142
    EURO 5.132
  • BIST 109253.2
    ALTIN 180.945
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mardin'de çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yapanlara operasyon

Mardin'de çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yapanlara operasyon

Mardin'de, hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yaparak devleti yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattıkları iddiasıyla 10'u kamu görevlisi 19 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mardinde çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yapanlara operasyon

Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde, hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yapılarak devletin yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, bazı adreslere "Poyraz" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, 10'u kamu görevlisi 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda bilgisayar ve dokümana el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Yolsuzluk operasyonu, Mardin, çiftçi destekleme kredisi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER