Mardin'de çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yapanlara operasyon

Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde, hayvan ve çiftçi destekleme kredilerinde yolsuzluk yapılarak devletin yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 aydır yürütülen soruşturma kapsamında, bazı adreslere "Poyraz" operasyonu düzenledi.

Operasyonda, 10'u kamu görevlisi 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda bilgisayar ve dokümana el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA