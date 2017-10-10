  • 10 EKIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.685
    EURO 4.339
  • BIST 101298
    ALTIN 152.408
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Mardin'de biri PKK'lı terörist 6 şüpheli tutuklandı

Mardin'de biri PKK'lı terörist 6 şüpheli tutuklandı

Mardin'de kaçak yollardan Türkiye'ye giren PKK'lı bir terörist ile ona ve başka teröristlere yardımcı olduğu belirtilen 5 Suriyeli tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Mardinde biri PKKlı terörist 6 şüpheli tutuklandı

Mardin'de kaçak yollardan Türkiye'ye giren PKK'lı bir terörist ile ona ve başka teröristlere yardımcı olduğu belirtilen 5 Suriyeli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri S.A. ile Suriye uyruklu M.D. ve A.E'yi 23 Eylül'de gözaltına aldı.

Polisin yaptığı incelemede, terör örgütü PKK/KCK mensubu olarak aranan S.A'nın sahte kimlik taşıdığı, Şenyurt sınır hattından kaçak yollarla Türkiye'ye geçmek için M.D. ve A.E'den yardım aldığı belirlendi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine M.D. ve A.E'nin yanı sıra terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçişlerini sağladığı tespit edilen Suriye uyruklu K.F, R.A. ve E.H. de gözaltına alındı.

Söz konusu Suriyeli şüphelilerin kol saati, ayakkabı gibi eşyaların içine gizledikleri hafıza kartı, sim kart ve benzeri dijital malzemeleri de Türkiye'den Suriye'ye naklettiği bilgisine ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.A. ile Suriye uyruklu M.D, A.E, K.F, R.A. ve E.H, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: Mardin, PKK
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER