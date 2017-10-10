Mardin'de biri PKK'lı terörist 6 şüpheli tutuklandı

Mardin'de kaçak yollardan Türkiye'ye giren PKK'lı bir terörist ile ona ve başka teröristlere yardımcı olduğu belirtilen 5 Suriyeli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri S.A. ile Suriye uyruklu M.D. ve A.E'yi 23 Eylül'de gözaltına aldı.

Polisin yaptığı incelemede, terör örgütü PKK/KCK mensubu olarak aranan S.A'nın sahte kimlik taşıdığı, Şenyurt sınır hattından kaçak yollarla Türkiye'ye geçmek için M.D. ve A.E'den yardım aldığı belirlendi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine M.D. ve A.E'nin yanı sıra terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçişlerini sağladığı tespit edilen Suriye uyruklu K.F, R.A. ve E.H. de gözaltına alındı.

Söz konusu Suriyeli şüphelilerin kol saati, ayakkabı gibi eşyaların içine gizledikleri hafıza kartı, sim kart ve benzeri dijital malzemeleri de Türkiye'den Suriye'ye naklettiği bilgisine ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.A. ile Suriye uyruklu M.D, A.E, K.F, R.A. ve E.H, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.