Mardin'de bir mahallede sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yardere Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon icra edilen bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.30'dan itibaren Yardere Mahallesi'nde ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 16.00 itibarıyla kaldırıldığı bildirildi.